مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سیستان و بلوچستان گفت: در پی اعلام حادثه مصدومیت ۴ نفر از کوهنوردان در ارتفاعات کوهستان تفتان، بلافاصله سه تیم تخصصی امداد کوهستان از پایگاه تفتان به محل حادثه اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، سیدمحمدمهدی سجادی بیان کرد: عملیات امدادی این حادثه با تلاش مستمر نیرو‌های امدادی در شرایط نامساعد جوی و صعب‌العبور بودن منطقه صورت گرفت که در جریان این عملیات، نیرو‌های امدادی دو نفر از مصدومان را به‌صورت سرپایی درمان و به پایین کوه منتقل کردند.

وی افزود: دو مصدوم دیگر به دلیل شدت آسیب‌دیدگی و شرایط نامناسب جوی، به پناهگاه منتقل شدند و پس از پایدار شدن شرایط جوی و روشن شدن هوا، با انجام عملیات حمل ایمن، به پایین کوه انتقال یافته و جهت ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خاش اعزام شدند.