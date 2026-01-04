پخش زنده
دو بازیکن تنیس روی میز سپاهان با درخشش در انتخابی تیم ملی، جواز حضور در رقابتهای جهانی لندن را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رقابتهای انتخابی تیم ملی تنیس روی میز با هدف معرفی نفرات نهایی اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان، به میزبانی کرج برگزار شد و در پایان این مسابقات، جواد سهرابی و امین احمدیان، دو بازیکن باشگاه سپاهان، با عبور از رقبا به ترکیب نهایی تیم ملی کشورمان اضافه شدند.
بر اساس نتایج بهدستآمده، از میان سه سهمیه نهایی تیم ملی برای حضور در رقابتهای جهانی، دو سهمیه به بازیکنان سپاهان اختصاص پیدا کرد.