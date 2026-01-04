به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز با هدف معرفی نفرات نهایی اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان، به میزبانی کرج برگزار شد و در پایان این مسابقات، جواد سهرابی و امین احمدیان، دو بازیکن باشگاه سپاهان، با عبور از رقبا به ترکیب نهایی تیم ملی کشورمان اضافه شدند.

بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، از میان سه سهمیه نهایی تیم ملی برای حضور در رقابت‌های جهانی، دو سهمیه به بازیکنان سپاهان اختصاص پیدا کرد.