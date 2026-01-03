سرپرست جمعیت هلال احمر استان اردبیل از امدادرسانی به ۲۵۵ نفر گرفتار شده در برف و کولاک محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: به این مسافران اسکان موقت داده شد و خودرو‌ها پس از آرام شدن شرایط جوی به مسیر‌های خود هدایت شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، ایرج آقایی روز شنبه اظهار کرد: به دنبال بارش برف و کولاک در نقاط مختلف استان و وقوع ۹ حادثه در محور‌های مواصلاتی تیم عملیاتی هلال احمر با اعزام ۱۳ خودرو امدادی با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها به یاری حادثه دیدگان شتافتند.

وی با اشاره به امدادرسانی به ۲۵۵ نفر گرفتار در برف و کولاک محور‌های مواصلاتی استان اردبیل، گفت: امدادگران به ۲۳۳ نفر به طور مستقیم امدادرسانی و ۲۷ نفر را به جای گرم و امن انتقال داده و همچنین هفت نفر را نیز که در شرایط اضطراری قرار داشتند به صورت موقت در پایگاه‌های امدادی اسکان دادند.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان اردبیل بیان کرد: امدادگران جمعیت هلال احمر در این مدت با رهاسازی ۸۴ خودرو گرفتار در برف و کولاک در راه‌های ارتباطی استان اردبیل به یاری سرنشینان خودرو‌های گرفتار شتافتند.

آقایی اضافه کرد: با اعزام ۴۰ نیروی عملیاتی در قالب ۱۳ تیم سیار اقدام به توزیع اقلام زیستی ضروری مانند پتو، آب معدنی، مواد غذایی و نوشیدنی گرم، خرما، بیسکویت، نان و کنسرو و دیگر اقلام کمکی شد.

وی با اشاره به آماده‌باش ۴۵۰ نیروی عملیاتی هلال احمر در طرح زمستانی امسال در محور‌های مواصلاتی استان اردبیل، ادامه داد: امدادگران در ۳۲ پایگاه ثابت، موقت و سیار (۱۷ پایگاه ثابت و ۱۵ تیم امداد و نجات سیار) با استفاده از ۶۰ دستگاه خودرو عملیاتی در محور‌های مواصلاتی و نقاط حادثه‌خیز مستقر شده‌اند.

سرپرست جمعیت هلال احمر استان اردبیل به مردم و رانندگان توصیه کرد: با توجه به شرایط نامساعد جوی از سفر‌های غیرضروری خودداری و در صورت ضرورت سفر با رعایت سرعت مطمئنه خودرو‌های خود را به تجهیزات ایمنی و زمستانی از جمله زنجیرچرخ مجهز کنند.

آقایی افزود: هموطنان در حوادث مختلف و در صورت نیاز به کمک‌های امدادی، با شماره ندای امداد ۱۱۲ این جمعیت در سراسر کشور تماس بگیرند تا نیرو‌های هلال احمر در سریع‌ترین زمان ممکن به کمک آنها بشتابند.