رهایی سه محکوم به قصاص در مازندران در روز پدر
سه خانواده داغدار مازندرانی همزمان با روز پدر با گذشت از حق قصاص، جان سه محکوم را نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ همزمان با روز پدر، مازندران شاهد جلوهای کمنظیر از گذشت، همدلی و احسان بود و در اقدامی انساندوستانه، سه خانواده داغدار با گذشت از حق قصاص، جان سه محکوم را نجات دادند، تصمیمی که به گفته مسئولان، نمادی از بزرگی روح مردم این خطه است.
رویداد بزرگ دیگر در روز پدر آزادی جمعی از زندانیان جرایم غیرعمد در زندان ساری بود که با همکاری ستاد دیه مازندران و مشارکت آستان قدس رضوی انجام گرفت و طی آن ۱۱ زندانی جرایم غیرعمد با کمکهای مردمی و خیران آستان قدس رضوی و بیش از ۷۰ زندانی دیگر نیز با استفاده از ظرفیتهای قانونی، اصلاحی و قضایی از بند رهایی یافتند.
مدیرکل زندانهای مازندران در حاشیه این مراسم با تأکید بر نقش بخشش و فرصت دوباره در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: روز پدر امسال برای مازندران، روزی متفاوت بود؛ روزی که با گذشت سه خانواده داغدار آغاز شد و با آزادی دهها زندانی نیازمند ادامه یافت.
پوریانی افزود: این اقدامات نشان میدهد که فرهنگ انساندوستی، همدلی و حمایت از بازگشت آبرومندانه افراد به جامعه در استان ما ریشهای عمیق دارد.
او با بیان اینکه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد تنها یک اقدام اداری نیست، ادامه داد: آزادی زندانیان جرایم غیرعمد بازگرداندن امید به خانوادههایی است که ماهها و سالها در انتظار بودند.
مدیرکل زندانهای مازندران گفت: همکاری آستان قدس رضوی و خیران استان، بار دیگر ثابت کرد که مشارکت مردمی میتواند گرههای بزرگی را باز کند.
در پایان این مراسم، جشن روز پدر با حضور خانوادههای زندانیان، مسئولان استانی و جمعی از خیران برگزار شد، فضای زندان ساری در این روز رنگ و بوی دیگری داشت؛ روزی که با بخشش آغاز شد، با آزادی ادامه یافت و با امید به پایان رسید.