پخش زنده
امروز: -
معاون خدمات شهری شهرداری پردیس: با انجام عملیاتهای به موقع و سریع ۵ سایت برفروبی مستقر در سطح شهر عملیات، تمامی معابر اصلی و فرعی شهر بازگشایی شده و در حال حاضر تردد در آنها بدون مشکل جریان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،بهنام مهرپسند معاون خدمات شهری شهرداری پردیس گفت: با آغاز بارشهای زمستانی برف در شهر پردیس، نیروهای شهرداری با آمادگی کامل وارد عمل شدند. در این عملیات، ۵ سایت برفروبی مستقر شده و اقدامات لازم در کلیه فازهای شهر به طور گسترده انجام گرفت.
وی افزود: در این عملیات که با موفقیت کامل اجرا شد، بیش از ۵۰ نفر از خادمان و نیروهای زحمتکش شهرداری پردیس به صورت شبانهروزی به شهروندان خدمترسانی کردند تا کمترین اختلالی در زندگی روزمره ساکنان ایجاد نشود.
همچنین، فرماندار شهرستان پردیس به همراه شهردار و مدیران شهری از مناطق مختلف بازدید کرده و بر نحوه اجرای عملیات و کیفیت خدمترسانی نظارت مستقیم داشتند.
بنا بر این گزارش، مهدی رضایی مالیدره شهردار شهر پردیس ضمن قدردانی از تلاشهای بیوقفه نیروهای عملیاتی، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مشکل، از طریق سامانه ۱۳۷ اطلاعرسانی کنند تا اقدامات لازم فوری انجام شود.
این عملیات نشاندهنده آمادگی کامل مدیریت شهری پردیس برای مقابله با شرایط جوی زمستانی و اولویت قرار دادن ایمنی و رفاه شهروندان است.