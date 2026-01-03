



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، گردهمایی خانواده‌های امید با شعار «فرزند بیشتر، جمعیت جوان‌تر، زندگی بهتر» با هدف ترویج فرهنگ فرزندآوری و جوانی جمعیت در شیراز برگزار شد.

در این گردهمایی که توسط مجمع جهادگران فارس و با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز برگزار شد، ۸۰ خانواده جوان که والدین این خانواده‌ها متولدین دهه شصت و هفتاد بوده و دارای بیش از ۳ فرزند بودند؛ شرکت داشته و برنامه‌های متنوع و شادی برگزار شد.

علی‌اصغر قاسمی، مسئول مجمع جهادگران فارس، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت نقش خانواده در پایداری جامعه اظهار کرد: در شرایط کنونی که دشمنان نظام اسلامی با ابزار‌های فرهنگی و اجتماعی، بنیان خانواده ایرانی را هدف قرار داده‌اند و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص خانواده‌محوری، فرزندآوری و جوانی جمعیت، برگزاری چنین برنامه‌هایی یک ضرورت اجتماعی محسوب می‌شود.

وی افزود: مجمع جهادگران فارس با همکاری گروه‌های جهادی و استفاده از ظرفیت حمایتی دستگاه‌های ذی‌ربط، تلاش دارد برنامه‌های خانواده‌محور را در سطح شهر شیراز توسعه دهد.

قاسمی گفت: در وضعیت فعلی که دشمنان نظام اساس خانواده ایرانی را در موضوعات مختلف فرهنگی و اجتماعی هدف قرار داده‌اند و همچنین تأکیدات مقام معظم رهبری در موضوع اهمیت خانواده محوری، فرزند آوری و جوانی جمعیت لازم دیدیم که با همکاری گروه‌های جهادی و با استفاده از ظرفیت حمایتی سازمان‌های ذی‌ربط، برنامه‌های خانواده محور را در شهر شیراز برگزار کنیم.

محمدحسن اسدی، شهردار شیراز نیز ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این برنامه، بر حمایت مجموعه شهرداری از سیاست‌های مرتبط با قانون جوانی جمعیت تأکید کرد و گفت: شهرداری شیراز آمادگی دارد در چارچوب قوانین و مقررات، خدمات و تسهیلات لازم را به خانواده‌های دارای سه، چهار فرزند و بیشتر ارائه دهد.