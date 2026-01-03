به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسئول بسیج رسانه استان یزد، ضمن اشاره به اهمیت نقش بانوان در عرصه رسانه گفت: در دومین دوره جشنواره «طنین» بیش از صد و بیست اثر از بانوان رسانه استان به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری آثار، جمعی از برگزیدگان معرفی و در مراسم جشن مورد تقدیر قرار گرفتند.

پورمیرزایی ادامه داد: این جشنواره فرصتی برای نمایش توانمندی‌های بانوان رسانه‌ای استان یزد و تجلیل از تلاش‌های آنان در عرصه اطلاع‌رسانی و تولید محتوا بود.

وی افزود: هنرمندان رسانه ملی در یزد موفق به کسب ۹ رتبه برتر شدند، در بخش مستند سمیه کریمی رتبه اول، در بخش گزارش ویدئویی سیده نازنین میرطاهری رتبه اول، در بخش پادکست فاطمه دانایی رتبه اول، ناهید فرجی رتبه دوم و مهدیه سادات هاشمی باجگانی رتبه سوم ،در بخش گزارش مکتوب مطهره دشتی و طیبه رجبی، دوم مشترک و سیده نازنین میرطاهری رتبه سوم را کسب کردند.