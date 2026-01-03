به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، بخشدار ننور شهرستان بانه گفت: این جشنواره با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از بانوان این بخش در شهر بوئین برگزار شد.

خانی در ادامه با اشاره به برنامه‌های متنوع این جشنواره گفت: بخش‌های ورزشی شامل طناب کشی، هفت سنگ و دارت و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، غرفه‌های صنایع دستی و غذای محلی از دیگر برنامه‌های این جشنواره بود که استقبال مناسب باعث ترغیب به برگزاری مجدد این برنامه در سطح دیگر بخش‌های شهرستان شده است .

جشنواره دا به صورت کشوری در تمام استان‌های کشور برگزار می‌شود که در استان کردستان در سطح سه شهرستان برگزار شده است.