همزمان با فرا رسیدن میلاد باسعادت حضرت امام علی (ع) و ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، منطقه یک تهران پنج موکب پذیرایی و فرهنگی در میادین اصلی با مشارکت پرشور گروه‌های جهادی و مردمی بر پا کرد.

به مناسبت میلاد امام علی(ع) و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک گفت: موکب‌های پذیرایی و فرهنگی در پنج نقطه شاخص منطقه از جمله میادینی، چون تجریش، نیاوران، اندرزگو (تقاطع شریفی‌منش)، ندا چیذر و نوبنیاد بر پاشد.

سلیمه رودکی، افزود: این موکب‌ها که با همت اداره فرهنگی منطقه و با مشارکت فعال گروه‌های جهادی و شهروندان برپا شده‌اند، به توزیع غذای گرم، چای و شیرینی در میان مراجعان پرداختند و در کنار پذیرایی، اقلام فرهنگی شامل برچسب مزین به تصاویر سردار سلیمانی و پرچم پرافتخار ایران نیز در میان شرکت‌کنندگان توزیع می‌شود.

گفتنی است؛ این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان جامعه برپا شده است.

همچنین موکب‌های فرهنگی ـ مذهبی به مناسبت میلاد امام علی(ع) در منطقه ۱۳ نیز برپا شد.

شهرداری منطقه ۱۳ با همکاری کانون رضوی، مساجد و هیأت‌های مذهبی، موکب‌های فرهنگی از ۱۱ تا ۱۳ دی‌ در مکان‌هایی همچون ایستگاه مترو ابن‌سینا، فلکه اطلاعات، فلکه دوم نیروی هوایی و دارالقرآن منطقه ۱۳

برپا کرد.