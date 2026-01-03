به مناسبت میلاد امام علی(ع) و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی؛
برپایی ۵ موکب فرهنگی در منطقه یک تهران
همزمان با فرا رسیدن میلاد باسعادت حضرت امام علی (ع) و ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، منطقه یک تهران پنج موکب پذیرایی و فرهنگی در میادین اصلی با مشارکت پرشور گروههای جهادی و مردمی بر پا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک گفت: موکبهای پذیرایی و فرهنگی در پنج نقطه شاخص منطقه از جمله میادینی، چون تجریش، نیاوران، اندرزگو (تقاطع شریفیمنش)، ندا چیذر و نوبنیاد بر پاشد.
سلیمه رودکی، افزود: این موکبها که با همت اداره فرهنگی منطقه و با مشارکت فعال گروههای جهادی و شهروندان برپا شدهاند، به توزیع غذای گرم، چای و شیرینی در میان مراجعان پرداختند و در کنار پذیرایی، اقلام فرهنگی شامل برچسب مزین به تصاویر سردار سلیمانی و پرچم پرافتخار ایران نیز در میان شرکتکنندگان توزیع میشود.
گفتنی است؛ این برنامهها با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان جامعه برپا شده است.
همچنین موکبهای فرهنگی ـ مذهبی به مناسبت میلاد امام علی(ع) در منطقه ۱۳ نیز برپا شد.
شهرداری منطقه ۱۳ با همکاری کانون رضوی، مساجد و هیأتهای مذهبی، موکبهای فرهنگی از ۱۱ تا ۱۳ دی در مکانهایی همچون ایستگاه مترو ابنسینا، فلکه اطلاعات، فلکه دوم نیروی هوایی و دارالقرآن منطقه ۱۳
برپا کرد.
در این برنامه همچنین یاد و خاطره شهدای والامقام بهویژه شهید حاج قاسم سلیمانی گرامی داشته شد.