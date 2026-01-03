فرماندار بشرویه در بازدید میدانی از مساجد محل اعتکاف و عیادت از بیماران، اعلام کرد: حال معتکفان خوب است و جای نگرانی نیست.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، صبح امروز، در پی بروز علائمی شبیه گاز گرفتگی از جمله سردرد، سرگیجه و حالت تهوع برای تعدادی از معتکفان در شهرستان بشرویه، فرماندار شهرستان بشرویه به‌همراه جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، از جمله اداره تبلیغات اسلامی، آتش‌نشانی و شرکت گاز، با حضور میدانی در تمامی مساجدی که آیین اعتکاف در آنها در حال برگزاری بود، از نزدیک وضعیت موجود را بررسی کرد.

فرماندار بشرویه در این بازدیدها، ضمن گفت‌و‌گو با معتکفان، خادمان مساجد و مسئولان اجرایی، در جریان مسائل، دغدغه‌ها و مشکلات پیش‌آمده قرار گرفت.

عباسی همچنین در ادامه این برنامه میدانی، با حضور در بیمارستان شهرستان، از بیماران بستری عیادت کرد و از نزدیک در جریان وضعیت درمان، مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

فرماندار بشرویه با اشاره به اینکه این موضوع به‌صورت فوری پیگیری شد گفت: بر اساس این گزارش، علت دقیق بروز این علائم در دست بررسی و کارشناسی است و تاکنون نتیجه قطعی در این خصوص اعلام نشده است.

به گفته عباسی خوشبختانه حادثه نگران‌کننده‌ای رخ نداده و شرایط به‌طور کامل مدیریت و کنترل شده است.