مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان از تردد روان در همه محور‌های استان خبر داد و گفت: عبور از مسیر‌های کوهستانی نیازمند تجهیزات زمستانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ عادل مصدقی گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی دیشب و بارش برف در مناطق کوهستانی استان، شهرستان‌های گرگان و آزادشهر بیشتر تحت تاثیراین سامانه قرار گرفتند.

او با بیان اینکه ۲۲ نفر از نیرو‌های مجرب راهداری در محور‌های مواصلاتی استان عملیات برفروبی را انجام دادند افزود: با استفاده از ۱۵ دستگاه ماشین آلات، ۱۷۰ کیلومتر از محور‌های برفگیر عملیات برفروبی انجام شد.

مصدقی ادامه داد: شب گذشته در محور‌های توسکستان، کردکوی به سمت درازنو و خوش ییلاق، به ۵۱ دستگاه خودرو که فاقد زنجیر چرخ بوده و در برف گرفتار شده بودند امدادرسانی شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان افزود: ۲۰۰ تن شن و نمک برای جلوگیری از یخ زدگی محور‌ها استفاده شد.

او گفت: در حال حاضر در همه محور‌ها تردد روان و برقرار است و توصیه می‌شود حتما رانندگان قبل از سفر تجهیزات زمستانه همراه داشته باشند و برای اطلاع از وضعیت راه‌ها از سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها، از مبدا تا مقصد اطلاعات کامل کسب کنند.