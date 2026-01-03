اجرای طرح تربیتی آرمان در منطقه ۲۱ تهران
نشست هماندیشی قرارگاه تعلیم و تربیت شهید آرمان علیوردی با حضور شهردار منطقه ۲۱، مدیران شهری و مسئولان ستاد آرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛
نشست هماندیشی قرارگاه تعلیم و تربیت شهید آرمان علیوردی با حضور محسن امیدیان شهردار این منطقه، معاونان و مدیران منطقه، حجتالاسلام عزیزی مسئول ستاد شهید آرمان منطقه ۲۱ و جمعی از مسئولان این ستاد برگزار شد.
محسن امیدیان، شهردار منطقه ۲۱، در این نشست با اشاره به رویکرد مدیریت شهری تهران در توجه همزمان به جسم و روح شهر، طرح آرمان را یکی از اقدامات مؤثر و آیندهساز فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: این طرح با تمرکز بر نوجوانان و جوانان، نقش مهمی در شکلدهی هویت فرهنگی نسل آینده ایفا میکند و در صورت تداوم، آثار ماندگار و ارزشمندی به همراه خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارتباطی مسجد، مدرسه و خانواده افزود: اگر بتوانیم نقش تسهیلگری و آموزشی را بهدرستی انجام دهیم، نوجوانان آرمانی خود به عاملان اصلی تحولات مثبت اجتماعی تبدیل خواهند شد.
شهردار منطقه ۲۱ همچنین آگاهیبخشی به مادران را یکی از محورهای کلیدی تربیت دانست و از آمادگی شهرداری برای حمایت محتوایی، اجرایی و لجستیکی از این رویکرد خبر داد.
امیدیان با اشاره به عملکرد موفق منطقه ۲۱ در اجرای طرح آرمان تصریح کرد: گزارشهای ارائهشده نشان میدهد این منطقه از نظر کمی و کیفی جزو مناطق پیشرو در اجرای طرح است و همکاران این حوزه با روحیه جهادی در حال فعالیت هستند.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام عزیزی، مسئول ستاد شهید آرمان منطقه ۲۱، با ارائه گزارشی از روند اجرای این طرح گفت: ستاد شهید آرمان با هدف تحول نرمافزاری و مردمیسازی فعالیتهای شهری، فعالیت خود را با محوریت مسجد آغاز کرده و هماکنون در دوره ششم اجرای طرح قرار دارد.
وی با بیان اینکه منطقه ۲۱ اجرای طرح را با ۱۲ مسجد آغاز کرده و اکنون ۲۱ مسجد فعال و پویا در این فرآیند مشارکت دارند، افزود: بیش از ۵۰۰ مربی داوطلب بدون دریافت حقالزحمه در حوزههای تربیتی، فرهنگی، قرآنی، ورزشی، رسانهای و مهارتی در سطح منطقه فعالیت میکنند و طی یک سال اخیر بیش از ۸۵ عملیات موفق در قالب طرح آرمان اجرا شده است.
مسئول ستاد شهید آرمان منطقه ۲۱ همچنین به اجرای مگاطرحهایی همچون لشکر قدس، وصل آرمانی، هزار فانوس و هزار سفره اشاره کرد و گفت: این طرحها از دل مسجد آغاز شده و به اجتماعات بزرگ شهری منتهی میشود و منطقه ۲۱ در برخی از این برنامهها نقش محوری در سطح شهر تهران ایفا کرده است.
این نشست با هدف همافزایی، تبیین دستاوردها و بررسی راهکارهای توسعه و تقویت هرچه بیشتر طرح آرمان در منطقه ۲۱ برگزار شد.