همزمان با میلاد با سعادت مولای متقیان حضرت علی(ع)
برگزاری جشن روز پدر در گذر فرهنگی چهار باغ اصفهان
در سالروز ولادت با سعادت مولای متقیان، حضرت علی علیه السلام جشن روز پدر در گذر فرهنگی چهار باغ با حضور مردم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این جشن مردمی بیرق و پرچمهای متبرک به نام امام علی (ع) به اهتزار درآمد.
اجرای سرود برنامه دیگر جشن مردمی و اجتماع علویان در گذر فرهنگی چهار باغ بود.
