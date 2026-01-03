به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این جشن مردمی بیرق و پرچم‌های متبرک به نام امام علی (ع) به اهتزار درآمد.

اجرای سرود برنامه دیگر جشن مردمی و اجتماع علویان در گذر فرهنگی چهار باغ بود.