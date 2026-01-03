به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

* نیمه نهایی:

لوک لیتلر از انگلیس (بخت اول و مدافع عنوان قهرمانی) ۶ - ۱ رایان سیرل از انگلیس

خیان فان فین از هلند ۶ - ۳ گری اندرسون از اسکاتلند

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ لوک لیتلر از انگلیس با شکست میکائیل فان خرون از هلند قهرمان شد و استیفن بانتیگ از انگلیس و کریس دابی از انگلیس سوم مشترک شدند.

- در دارت انفرادی قهرمانی جهان که از سال ۱۹۹۴ تاسیس شد، فیل تیلر از انگلیس با ۱۴ قهرمانی و ۵ نایب قهرمانی رکورد دار است و میکائیل فان خرون از هلند با ۳ قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی در رده دوم قرار دارد.