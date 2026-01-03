پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل لرستان اعلام کرد: پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان ،سه آشوبگر مرتبط با شبکه صهیونی اینترنشنال در خرم آباد را شناسایی و بازداشت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد: پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه لرستان، سه آشوبگر در خرم آباد را که با هدایت شبکه ی صهیونیستی اینترنشنال و دیگر رسانههای معاند،اموال عمومی را تخریب و اعتراض های مردمی را به آشوب و ناامنی میکشیدند، شناسایی و بازداشت کردند.
نامهای ذکر شده در فیلم به علت پیگیری کامل پرونده قضایی حذف شده است.