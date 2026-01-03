پخش زنده
رئیس ستاد انتخابات استان گیلان گفت: داوطلبان انتخابات میان دورهای در حوزه انتخابیه بندرانزلی تا ۱۶ دی مهلت دارند با مراجعه به نشانی اینترنتی keshvar.moi.ir مراحل پیش ثبت نام خود را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی باقری گفت: با آغاز فرآیند انتخابات میان دورهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بندرانزلی از روز گذشته همزمان با سراسر کشور، پیش ثبت نام داوطلبان این انتخابات هم از امروز ۱۳ دی آغاز شده و تا تا پایان وقت روز ۱۶ دی ۱۴۰۴ ادامه دارد.
وی با اشاره به برگزاری مراحل اجرایی انتخابات میان دورهای مجلس در حوزه انتخابیه بندرانزلی طبق تقویم زمانبندیشده، افزود: داوطلبان برای پیش ثبت نام از امروز تا ۱۶ دی مهلت دارند با مراجعه به نشانی keshvar.moi.ir مراحل پیش ثبت نام خود را انجام دهند.
رئیس ستاد انتخابات استان گیلان گفت: داوطلبان پس از پیش ثبتنام، باید ثبتنام نهایی خود را در بازه زمانی ۲۹ بهمن تا ۲ اسفند امسال مطابق ضوابط قانونی انجام دهند.