دوست شمالی حاج قاسم
دوستی شهید میرزایی با شهید سلیمانی دو همرزم یکی از مازندران و دیگری از کرمان با شهادت پایان نیافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ شهید علی اکبر میرزائی متولد ۱۲ خرداد ۱۳۳۶ در روستای علی تپه بهشهر به دنیا آمد، سال ۱۳۵۹ به عضویت سپاه درآمد و سال ۱۳۶۱ به عنوان مسئول ستاد لشکر ۴۱ ثارالله در سیستان و بلوچستان منصوب شد.
مسئولیت آموزش نظامی در مراکز آموزش سپاه سیستان و سازماندهی نیروهای بسیجی، از دیگر خدمات ارزشمند علیاکبر بود که سبب آشنایی او با حاج قاسم سلیمانی شد
دوستی این دو از خاش آغاز شد و در مأموریتهای عملیاتی در سیستان و بلوچستان، این دو سردار همسنگر شدند
در مهرماه ۱۳۶۵، اگرچه سردار شمالی در منطقهٔ خاش به شهادت رسید، اما این شهادت، پایانِ دوستی نبود، سردار سلیمانی، پیمان رفاقت را با خانوادهٔ میرزایی تازه کرد او چند بار به روستای علیتپه بهشهر آمد و کنار مادر شهید نشست، او را مادر صدا میزد و با حضور گرمش، زخم فراق پسرش را التیام میبخشید.
با شهادت سلیمانی، داغ مادر دوچندان و شبها دلتنگیاش بیشتر شد وقتی به کرمان رفت و بر مزار شهید سلیمان ایستاد و اشک ریخت