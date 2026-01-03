شرکت هواپیمایی یزد ایر برخی شایعات منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر «دیر رسیدن استاندار یزد به فرودگاه» و لغو همکاری با یکی از خلبانان خود به این دلیل را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در روزهای اخیر اخباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود مبنی بر اینکه استاندار یزد به عنوان یکی از مسافران یک پرواز شرکت یزد ایر به دلیل دیر رسیدن به محل گیت پرواز از پرواز جا مانده است و به دنبال آن، خلبان پرواز به علت خودداری از توقف پرواز، از ادامه فعالیت محروم و از کار اخراج شده است.

روابط عمومی شرکت هواپیمایی یزد ایر با تکذیب این ادعا اعلام کرد: «استاندار یزد در موعد مقرر در فرودگاه حاضر شده و هیچ‌گونه تأخیری از سوی ایشان وجود نداشته است.»

یزد ایر در توضیحات تکمیلی خود افزود: علت اصلی قطع همکاری با خلبان مذکور، رفتار غیرحرفه‌ای و تصمیم عجولانه وی در بستن درِ هواپیما و برداشتن پلکان زودتر از زمان تعیین‌شده بوده است. بر اساس اعلام این شرکت، اقدام خلبان موجب ناهماهنگی در روند پرواز و نارضایتی برخی مسافران شده است.

این شرکت هواپیمایی ضمن قدردانی از سعه صدر استاندار یزد، اعلام کرده است که با هدف رعایت اصول ایمنی و نظم در عملیات پروازی، هرگونه رفتار غیرمطابق با مقررات پرواز مورد بررسی و برخورد قرار می‌گیرد.