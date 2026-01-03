به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، حادثه مسمومیت با گاز منوکسیدکربن (CO) عصر امروز در منطقه قلعه‌ریسی به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان گزارش شد.

پرویز غفارفرد افزود: در این حادثه ۷ نفر دچار علائم مسمومیت با گاز CO شدند که پس از حضور به‌موقع کارشناسان اورژانس و انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، تمامی مصدومان با رضایت شخصی از انتقال به مرکز درمانی خودداری کردند.

وی با اشاره به افزایش نگران‌کننده حوادث ناشی از گاز منوکسیدکربن افزود: با احتساب این حادثه، از ابتدای فصل پاییز تاکنون و تا ۱۳ دی‌ماه، شمار مصدومان مسمومیت با گاز CO در استان به ۱۴۱ نفر و متأسفانه تعداد فوتی‌ها به ۶ نفر رسیده است که این آمار زنگ خطری جدی برای خانواده‌ها محسوب می‌شود.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان در پایان با تأکید بر نقش پیشگیری، توصیه کرد: از استاندارد بودن وسایل گرمایشی و نصب صحیح دودکش‌ها اطمینان حاصل شود.

وی اضافه کرد: مسیر دودکش‌ها به‌صورت دوره‌ای بررسی و از باز بودن آنها مطمئن شوند.

غفارفرد با تأکید بر اینکه از استفاده همزمان چند وسیله گازسوز در فضا‌های بسته خودداری شود از مردم خواست: در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و بی‌حالی، بلافاصله محل را ترک کرده و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.