گاز گرفتگی ۷ نفر در قلعه رئیسی
۷ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در قلعهریسی دچار حادثه شدند.
پرویز غفارفرد افزود: در این حادثه ۷ نفر دچار علائم مسمومیت با گاز CO شدند که پس از حضور بهموقع کارشناسان اورژانس و انجام اقدامات اولیه درمانی در محل، تمامی مصدومان با رضایت شخصی از انتقال به مرکز درمانی خودداری کردند.
وی با اشاره به افزایش نگرانکننده حوادث ناشی از گاز منوکسیدکربن افزود: با احتساب این حادثه، از ابتدای فصل پاییز تاکنون و تا ۱۳ دیماه، شمار مصدومان مسمومیت با گاز CO در استان به ۱۴۱ نفر و متأسفانه تعداد فوتیها به ۶ نفر رسیده است که این آمار زنگ خطری جدی برای خانوادهها محسوب میشود.
رئیس اورژانس ۱۱۵ استان در پایان با تأکید بر نقش پیشگیری، توصیه کرد: از استاندارد بودن وسایل گرمایشی و نصب صحیح دودکشها اطمینان حاصل شود.
وی اضافه کرد: مسیر دودکشها بهصورت دورهای بررسی و از باز بودن آنها مطمئن شوند.
غفارفرد با تأکید بر اینکه از استفاده همزمان چند وسیله گازسوز در فضاهای بسته خودداری شود از مردم خواست: در صورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، تهوع و بیحالی، بلافاصله محل را ترک کرده و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.
رییس اورژانس ۱۱۵ استان تاکید کرد: نصب هشداردهنده گاز منوکسیدکربن در منازل بهویژه در فصل سرما جدی گرفته شود.