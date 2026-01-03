به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، تیمهای مس‌سونگون ورزقان و مس شهر بابک در جدیان دیدار معوقه هفته شانزدهم لیگ دسته یک فوتبال مروز شنبه ۱۳ دی در ورزشگاه شهید قویدل تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر به سود تیم مهمان به پایان رسید.

علی وزیری‌پناه، تنها گل بازی را در دقیقه ۳+۴۵ به ثمر رساند.

با این نتیجه مس سونگون با ۱۷ امتیاز هفدهم ماند و مس شهر بابک نیز با این پیروزی ۳۰ امتیازی شد و به رتبه دوم رسید.