هفته چهارم لیگ برتر والیبال ساحلی از امروز در شهر‌های یزد و عسلویه آغاز شد و به مدت سه روز پیگیری می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی زیر آغاز شده است:

گروه A: فولاد هرمزگان، شهداب بافق، پاس بندر ترکمن، استقلال خراسان رضوی، شهداب جوان بافق و پاس آق قلا

گروه B: پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان

مرحله مقدماتی لیگ برتر والیبال ساحلی امسال در هر گروه و هر هفته بصورت یک تور در دو گروه سه تیمی آغاز می‌شود و پس از انجام مرحله گروهی تمامی تیم‌ها به مرحله حذفی، سپس نیمه نهایی، رده بندی و فینال و در نهایت قهرمان هر هفته مشخص می‌گردد.

هفته چهارم لیگ برتر والیبال ساحلی از امروز (شنبه ۱۳ دی) آغاز شد که مسابقات گروه یک به میزبانی باشگاه شهداب بافق و گروه دوم به میزبانی باشگاه فرهنگی پارس ورزشی جنوبی عسلویه پیگیری می‌شود.

در نخستین روز مسابقات هر گروه لیگ برتر ساحلی شش دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:

گروه اول

شهداب جوان بافق ۲ – شهداب بافق صفر (۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۱۸)

پاس بندر ترکمن ۲ – پاس آق قلا صفر (۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۴)

فولاد هرمزگان ۲ – شهداب بافق یک (۲۱ بر ۱۷، ۱۹ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۱)

استقلال مشهد ۲ – پاس آق قلا یک (۱۷ بر ۲۱، ۲۱ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۶)

فولاد هرمزگان ۲ – شهداب جوان بافق یک (۲۱ بر ۱۵، ۲۱ بر ۲۳ و ۱۵ بر ۱۲)

استقلال مشهد صفر – پاس بندر ترکمن ۲ (۱۹ بر ۲۱ و ۲۸ بر ۳۰)

بدین ترتیب در گروه اول تیم‌های فولاد هرمزگان و پاس بندر ترکمن مستقیما به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند. چهار تیم شهداب جوان بافق، پاس آق قلا، شهداب بافق و استقلال مشهد نیز در دیدار‌های مرحله نخست پلی آف که فردا صبح برگزار می‌شود، به مصاف هم خواهند رفت تا تیم‌های برنده به مرحله نیمه نهایی صعود کنند.

گروه دوم

پیکان بندر دیر ۲ – شهرداری مراغه صفر (۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۱)

پارس جنوبی عسلویه ۲ – کیش صفر (۲۱ بر صفر و ۲۱ بر صفر عدم حضور)

شهرداری مراغه ۲ – سمنان صفر (۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۹)

رازین پلیمر تهران ۲ – کیش صفر (۲۱ بر صفر و ۲۱ بر صفر عدم حضور)

پیکان بندر دیر ۲ – سمنان صفر (۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۷)

پارس جنوبی عسلویه ۲ – رازین پلیمر تهران صفر (۲۱ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۱۸)

در گروه دوم نیز تیم‌های پارس جنوبی عسلویه و پیکان بندر مستقیما به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند. چهار تیم شهرداری مراغه، کیش، سمنان و رازین پلیمر تهران نیز در دیدار‌های مرحله نخست پلی آف که فردا صبح برگزار می‌شود، به مصاف هم خواهند رفت تا تیم‌های برنده به مرحله نیمه نهایی صعود کنند.