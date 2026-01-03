رهبر معظم انقلاب فرمودند: مسئولان باید با معترض حرف بزنند، اما حرف زدن با اغتشاشگر فایده‌ای ندارد؛ بلکه باید او را سر جای خود نشاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ با معترض حرف می‌زنیم؛ اغتشاش‌گر را باید سر جایش نشاند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در سالروز میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، در دیدار خانواده‌های معظم شهدای اقتدار، عدالت و تقوای امیرمومنان را دو قله مورد نیاز کشور و واجب‌ترین خصوصیات برای اداره جامعه خواندند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با تأکید بر لزوم هوشیاری و تقویت وحدت ملی در مقابل «جنگ نرم» دشمنان، گفتند: این جنگِ مبتنی بر «فریب و دروغ و تهمت و شایعه» همان جنگی است که دشمنان حکومت علوی پس از شکست‌های نظامی در مقابل آن حضرت در پیش گرفتند تا مانع تحقق اهداف ایشان شوند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان اعتراض بازاری‌ها به کاهش ارزش پول ملی را که باعث بی‌ثباتی محیط کسب و کار می‌شود، حرفی درست خواندند و افزودند: کاسب راست می‌گوید که با این شرایط نمی‌تواند کاسبی کند؛ این موضوع را مسئولان کشور هم قبول دارند و رئیس‌جمهور محترم و دیگر مسئولان ارشد درصدد علاج این مشکلند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه «اعتراض بجا است، اما اعتراض غیر از اغتشاش است»، گفتند: مسئولان باید با معترض حرف بزنند، اما حرف زدن با اغتشاشگر فایده‌ای ندارد بلکه باید او را سر جای خود نشاند.