مدیر کل آموزش و پرورش کرمان در حاشیه بازدید از مدارس محل اسکان زائران مرقد مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از حضور ۲ هزار و ۲۰۰ فرهنگی در اردو‌های راهیان مقاومت در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، محمدرضا فرحبخش، در حاشیه بازدید از مدارس محل اسکان زائران شهید سلیمانی، از حضور گسترده فرهنگیان سراسر کشور در قالب اردو‌های «راهیان مقاومت فرهنگیان» در کرمان خبر داد.

وی با اشاره به حضور بیش از ۲۲۰۰ فرهنگی در این رویداد ملی، گفت: بازدید از نمایشگاه مدرسه مقاومت، بیت‌الزهرا، گلزار شهدا، موزه دفاع مقدس و تربت‌خانه از مهم‌ترین برنامه‌های این اردوهاست که طی سه روز در دو مرحله در کرمان برگزار می‌شود.

فرحبخش افزود: برای اسکان زائران شهید سلیمانی، ۲۰۵ کلاس درس در سطح استان کرمان آماده‌سازی شده و آموزش و پرورش استان ظرفیت پذیرش ۱۶ هزار زائر را دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین به فعالیت مدرسه مقاومت اشاره کرد و گفت: این مدرسه از ۹ دی‌ماه آغاز به کار کرده و تا ۱۴ دی‌ماه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.