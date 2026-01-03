پخش زنده
معاون راهداری سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به کمبود جدی منابع مالی در نگهداری راهها گفت: سالانه برای حفظ و بهسازی شبکه راههای شریانی کشور به ۲۸۰ تا ۳۰۰ همت اعتبار نیاز است، در حالی که حداکثر ۴۰ همت منابع در اختیار داریم.
اروجعلی علیزاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت : طول شبکه راههای شریانی کشور حدود ۵۰ هزار کیلومتر است و با احتساب راههای روستایی، مجموع شبکه راههای کشور به ۲۵۰ هزار کیلومتر میرسد. حفظ، نگهداری، حراست و ایمنسازی این شبکه با اولویت راههای شریانی در دستور کار قرار دارد.وی افزود: یکی از مهمترین فعالیتها در این حوزه، اجرای عملیات آسفالت و بهسازی روکش راههای شریانی است. سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن آسفالت و بین 2 تا 3 میلیون تن قیر در شبکه راههای کشور مصرف میشود.
به گفته معاون راهداری، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ، ۱.۶ میلیون تن قیر برای اجرای شبکه راههای کشور تامین شده است که ۴۰۰ هزار تن از آن به سازمان راهداری اختصاص مییابد و در پروژههای آسفالتی مورد استفاده قرار میگیرد. مابقی قیرمورد نیاز نیز توسط پیمانکاران از تولیدکنندگان تأمین میشود.
وی با تأکید بر کنترل کیفی قیر و آسفالت گفت: کیفیت قیر پیش از مصرف توسط مرکز تحقیقات راه و شهرسازی کنترل میشود و تنها قیرسازانی که دارای گواهینامه فنی باشند، مجاز به تأمین قیر هستند. همچنین نمونهبرداری و آزمایش قیر و آسفالت در آزمایشگاههای مکانیک خاک انجام میشود و در تمام مراحل تولید تا تخلیه، نظارت کامل و پلمب محمولهها اعمال میشود.
معاون راهداری افزود: بر اساس پایش انجامشده در نقشه راه محورهای شریانی و کریدورها، سالانه حدود ۸ هزار کیلومتر از راهها نیازمند ترمیم هستند. هر سال حدود ۳۵ درصد راههای شریانی کشور تحت عملیات آسفالت ریزی بهسازی و لکه گیری قرار میگیرند.
وی عمر مفید روکش تقویتی آسفالت را ۵ سال عنوان کرد و افزود: عملیات تقویتی هر ۴ تا ۵ سال یکبار انجام میشود، اما اعتبارات موجود با وسعت شبکه راههای کشور همخوانی ندارد.
علیزاده با اشاره به وضعیت نامناسب روسازی راههای روستایی گفت: ۱۱۶ هزار کیلومتر راه روستایی در کشور داریم ، اما اعتبارات این بخش در اختیار سازمان راهداری نیست و این موضوع چالش جدی در نگهداری راههای روستایی ایجاد کرده است.