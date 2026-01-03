اروجعلی علیزاده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت : طول شبکه راه‌های شریانی کشور حدود ۵۰ هزار کیلومتر است و با احتساب راه‌های روستایی، مجموع شبکه راه‌های کشور به ۲۵۰ هزار کیلومتر می‌رسد. حفظ، نگهداری، حراست و ایمن‌سازی این شبکه با اولویت راه‌های شریانی در دستور کار قرار دارد.وی افزود: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها در این حوزه، اجرای عملیات آسفالت و بهسازی روکش راه‌های شریانی است. سالانه بیش از ۱۰ میلیون تن آسفالت و بین 2 تا 3 میلیون تن قیر در شبکه راه‌های کشور مصرف می‌شود.

به گفته معاون راهداری، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ، ۱.۶ میلیون تن قیر برای اجرای شبکه راه‌های کشور تامین شده است که ۴۰۰ هزار تن از آن به سازمان راهداری اختصاص می‌یابد و در پروژه‌های آسفالتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مابقی قیرمورد نیاز نیز توسط پیمانکاران از تولیدکنندگان تأمین می‌شود.

وی با تأکید بر کنترل کیفی قیر و آسفالت گفت: کیفیت قیر پیش از مصرف توسط مرکز تحقیقات راه و شهرسازی کنترل می‌شود و تنها قیرسازانی که دارای گواهینامه فنی باشند، مجاز به تأمین قیر هستند. همچنین نمونه‌برداری و آزمایش قیر و آسفالت در آزمایشگاه‌های مکانیک خاک انجام می‌شود و در تمام مراحل تولید تا تخلیه، نظارت کامل و پلمب محموله‌ها اعمال می‌شود.

معاون راهداری افزود: بر اساس پایش انجام‌شده در نقشه راه محورهای شریانی و کریدورها، سالانه حدود ۸ هزار کیلومتر از راه‌ها نیازمند ترمیم هستند. هر سال حدود ۳۵ درصد راه‌های شریانی کشور تحت عملیات آسفالت ریزی بهسازی و لکه گیری قرار می‌گیرند.

وی عمر مفید روکش تقویتی آسفالت را ۵ سال عنوان کرد و افزود: عملیات تقویتی هر ۴ تا ۵ سال یک‌بار انجام می‌شود، اما اعتبارات موجود با وسعت شبکه راه‌های کشور همخوانی ندارد.

علیزاده با اشاره به وضعیت نامناسب روسازی راه‌های روستایی گفت: ۱۱۶ هزار کیلومتر راه‌ روستایی در کشور داریم ، اما اعتبارات این بخش در اختیار سازمان راهداری نیست و این موضوع چالش جدی در نگهداری راه‌های روستایی ایجاد کرده است.