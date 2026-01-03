به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، موکب خدمات رسانی حضرت ابولفضل العباس (ع) (امین شهر، گلشن، گلستان) که هرساله در ایام اربعین در کربلای معلی در خدمت زائران اربعین حسینی میباشد امسال همزمان با ششمین سالروز شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور در محل مسجد امام حسین علیه السلام در کنار جاده یزد کرمان میزبان زائران و دوستداران سردار دل‌ها بود.



این موکب با ارائه خدماتی از قبیل نوشیدنی گرم، اسکان و پخت آش همواره ارادت خود را به سید شهدای مقاومت نشان داده ودر جاده همدلی تا گلزار شهدای کرمان خادم زائران می‌باشند.