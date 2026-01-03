پخش زنده
امروز: -
تیمهای مس شهربابک، سایپا و شناورسازی قشم امروز در دیدارهای معوق هفته شانزدهم لیگ یک مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دیدار های دیدارهای معوق هفته شانزدهم لیگ یک فوتبال به این شرح است:
مس سونگون صفر - یک مس شهر بابک
شناورسازی قشم یک - صفر آریو اسلامشهر
سایپا یک - صفر نود ارومیه
در آخرین بازی این هفته هم فردا نفت و گاز گچساران و هوادار رودروی هم قرار میگیرند.
در جدول نساجی مازندران با ۳۸ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای مس شهر بابک با ۳۰ و صنعت نفت آبادان با ۲۹ امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار دارند.