به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام و المسلمین مظفری، در این دیدار گفت: امروز هدف اصلی حملات دشمنان، شخص مقام معظم رهبری است و در نقطه مقابل، ما هم باید به تبیین جایگاه رهبری بپردازیم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه پس از بیان معارف و مدایح، باید گذری به وضعیت زمانه و تطبیق آن با معارف اهل‌بیت داشت؛ از مداحان و ستایشگران اهل‌بیت خواست انس بیشتری با نهج‌البلاغه داشته باشند.



