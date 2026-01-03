پخش زنده
همزمان با میلاد حضرت امیرالمومنین علی علیهالسلام و روز پدر، مراسم گرامیداشت پدران آسمانی با حضور فرزندان شهید و جمعی از تشکلهای ایثارگری در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سیستان وبلوچستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، میرحسینی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران سیستان و بلوچستان در این مراسم گفت: هدف از برگزاری این برنامه، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و تبدیل آن به یک ادراک مسئولیتساز در جامعه است.
وی اظهار داشت: خانوادههای شهدا امروز خود را وارث افتخار، سربلندی و عزتی میدانند که با خون شهدا رقم خورده و با صبر و ایمان آنان ماندگار شده است.