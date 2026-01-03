پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، محمد مطهری ۱۳ دی در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش نهادهای علمی و اجتماعی در ترویج فرهنگ مقاومت اظهار کرد: نخبگان، دانشگاهها و رهبران محلی سه رکن اساسی در انتقال و بومیسازی آموزههای مقاومت هستند؛ این سه گروه با همافزایی میتوانند زمینههای ایجاد جامعهای پایدار، مقاوم و توسعهیافته را فراهم کنند.
وی بیان کرد: نخبگان نقشی محوری در تبدیل مفاهیم مقاومت به زبان علمی و فرهنگی دارند تا این مفاهیم برای مردم ملموس و کاربردی شود و دانشگاهها باید بهعنوان مراکز علمی و پژوهشی، نقش فعالتری در انتقال آموزههای مقاومت ایفا کنند..
مطهری گفت: ایجاد دورههای آموزشی، پژوهشهای میدانی و همکاری با نهادهای محلی میتواند به تربیت نسلی از پژوهشگران و فعالان اجتماعی منجر شود که فرهنگ مقاومت را با نیازهای بومی منطقه تطبیق دهند.
وی بیان کرد: رهبران محلی نمایندگان جامعه خود هستند و میتوانند آموزههای مقاومت را از سطح نظری به سطح عملی منتقل کنند بنابراین با برگزاری نشستها، کارگاهها و برنامههای آموزشی، آنان میتوانند موجب همبستگی اجتماعی و تقویت انسجام مردم شوند.
این پیشکسوت دفاع مقدس افزود: همکاری میان نخبگان، دانشگاهها و رهبران محلی میتواند یک شبکه مؤثر از دانش، تجربه و فرهنگ ایجاد کند که ترویج آموزههای مقاومت را تسهیل و به توسعه همهجانبه کشور کمک کند.
وی درباره جایگاه مقاومت در هویتسازی مناطق مرزی گفت: مقاومت تنها مقابله با تهدیدات خارجی نیست؛ بلکه یک عنصر فرهنگی، اجتماعی و دینی است که میتواند به حفظ زبان، آداب و سنتهای بومی کمک کند.
مطهری اظهار کرد: در مناطق مرزی که فرهنگها در هم تنیدهاند، آموزههای مقاومت عامل تقویت احساس تعلق، همبستگی اجتماعی و هویت محلی است.
وی به تجربه زلزله بم اشاره کرد و گفت: آن حادثه نشان داد ملت ایران در زمان بحران چگونه با روحیه همبستگی و مقاومت به یاری یکدیگر شتافتند. این همان مصداق عینی از هویت مشترک و مقاومت ملی است.
این رزمنده دوران دفاع مقدس بیان کرد: در فرهنگ ما، دین همواره الهامبخش مقاومت بوده همانطور که در دوران دفاع مقدس، هزاران نفر از سراسر کشور با انگیزه دینی به جبههها رفتند و از سرزمین اسلامی دفاع کردند.
وی با اشاره به اینکه اگر حکمرانی نگاه برادرانه و مشارکتی به مردم مناطق مرزی داشته باشد، احساس تعلق و امنیت در این مناطق تقویت میشود؛ در ادامه به تجربه شهید شوشتری در سیستان و بلوچستان اشارره کرد و گفت: با تکیه بر مردم و طوایف محلی، امنیت در نوار مرزی برقرار شد؛ آنچه ارتشها در دههها نتوانسته بودند، با اعتماد به مردم ممکن شد. این همان تجلی مقاومت اجتماعی است.
مطهری در بخش دیگر سخنانش با اشاره به نقش مردم و طوایف محلی در استقرار امنیت پایدار در جنوبشرق کشور گفت: زمانی که مجموعه طوایف به قرارگاه قدس به فرماندهی شهید شوشتری پیوستند، نوعی احساس تعلق و اعتماد در میان مردم ایجاد شد؛ مردم باور کردند که نظام به آنها توجه دارد و نگاهش به درون مرزهای خودی است، نه به بیرون.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین نمونههای موفق بومیسازی امنیت، طرح بهکارگیری طوایف بومی جنوبشرق کشور بود که توسط شهید شوشتری طراحی و اجرا شد، افزود: این طرح باعث شد گروهکهای ضدانقلاب دیگر نتوانند در میان طوایف نفوذ کنند. مردم عملاً خودشان پاسدار امنیت منطقه شدند.
این پیشکسوت دفاع مقدس در ادامه گفت: آموزههای مقاومت با تأکید بر هویت فرهنگی، همبستگی اجتماعی و توانمندسازی محلی میتوانند به شکلگیری ساختارهای امنیتی مؤثر و پایدار در جنوبشرق کشور کمک کنند.
وی اظهار کرد: با تقویت هویت فرهنگی و افزایش حس افتخار به تاریخ و فرهنگ محلی، مردم متحدتر در برابر تهدیدات داخلی و خارجی ایستادگی میکنند. ایجاد همبستگی اجتماعی هنگامی که جامعه در بحرانها کنار یکدیگر میایستد، نتیجه آن تحکیم امنیت اجتماعی است.
مطهری در تبیین تجربه جنوبشرق کشور افزود: شهید شوشتری با درک عمیق از شرایط منطقه، سه گروه کلیدی را محور طرح خود قرار داد: سران طوایف، روشنفکران و مولویها. اگر این سه جریان کنار هم قرار گیرند، نه تنها امنیت که وحدت و توسعه نیز در آن منطقه شکل میگیرد.
وی تأکید کرد: هر جا مردم در تصمیمگیریها مشارکت داده شدند، امنیت واقعی شکل گرفت. باید مردم محلی را در فرآیندهای تصمیمگیری دخیل کرد تا سیاستهای امنیتی متناسب با شرایط زندگی خودشان تدوین شود.
وی خاطرنشان کرد: آموزههای مقاومت بر پایه هویت فرهنگی، همبستگی اجتماعی، توانمندسازی و مشارکت فعال مردم شکل میگیرد و میتواند الگویی بومی برای امنیت پایدار در تمام مناطق مرزی کشور باشد.