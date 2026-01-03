\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646\u061b \u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u067e\u062f\u0631\u060c \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0641\u0631\u0635\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0631\u06cc\u062f \u0647\u062f\u06cc\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0628\u0627\u0632\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u062a\u06cc \u0645\u0627\u0632\u0646\u062f\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627 \u0634\u0627\u0647\u062f \u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u0631\u0634\u0648\u0631 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0648 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u062e\u0631\u06cc\u062f \u0647\u062f\u06cc\u0647 \u0648 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0634\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0627\u0632 \u0635\u0628\u062d \u062a\u0627 \u0639\u0635\u0631 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627 \u0633\u0631 \u0632\u062f\u0646\u062f \u0648 \u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0635\u0645\u06cc\u0645\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u062e\u0631\u06cc\u062f \u0628\u062e\u0634\u06cc\u062f\u0646\u062f.\n\n\n\n