\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u060c\ufe0f\u0627\u0639\u062a\u06a9\u0627\u0641\u060c \u0686\u0646\u062f \u0631\u0648\u0632 \u0633\u06a9\u0648\u062a \u0648 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u062f\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631\u0645\u0633\u062c\u062f\u061b \u0641\u0631\u0635\u062a\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0623\u0645\u0644 \u062f\u0631 \u0632\u0645\u0627\u0646\u060c \u062e\u0648\u06cc\u0634\u062a\u0646 \u0648 \u062f\u0631\u06a9 \u0645\u0639\u0646\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n