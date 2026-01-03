شبکه نمایش سیما در ادامه طرح پخش فیلم‌های دنباله‌دار، این هفته «دریاسالار»، «هانسان؛ اژد‌های خیزان» و «نوریانگ؛ دریاری مرگ‌بار» و در ادامه سه‌گانه پسران بد را پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم سینمایی «دریاسالار» شنبه ۱۳ دی‌ماه و پس از آن «هانسان: اژد‌های خیزان» یکشنبه ۱۴ دی و «نوریانگ: دریای مرگبار» دوشنبه ۱۵ دی‌ماه پخش خواهدشد.

این سه فیلم در گونه تاریخی، جنگی و حماسی، به کارگردانی کیم هان مین ساخته شده‌اند و به اتفاقات تاریخی و نبرد‌های مهم تاریخ کشور کره اشاره دارند.

سه‌گانه «پیران بد»، مجموعه‌ای از فیلم‌های کمدی اکشن آمریکایی است که توسط جورج گالو خلق شده‌است.

در این فیلم‌ها ویل اسمیت و مارتین لارنس در نقش دو کارآگاه در اداره پلیس میامی، مایک لوری و مارکوس برنت بازی می‌کنند.

سری فیلم‌های محبوب «پسران بد ۱» سه‌شنبه ۱۶ دی، «پسران بد ۲» چهارشنبه ۱۷ دی و «پسران بد تا ابد» پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌شود.