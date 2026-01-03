سازمان بسیح رسانه استان کرمان با صدور بیانیه‌ای به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، بر روایتگری صادقانه رسانه‌ها برای زنده نگهداشتن و پویایی میراث سردار دل‌ها تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، در این بیانیه آمده است: به نام خداوند قهّار، سیزدهم دی‌ماه، یادآور شهادت مظلومانه و حماسی اسطوره مجاهدت و مقاومت، سپهبد قهرمان شهید حاج قاسم سلیمانی است، شهیدی که نامش با اقتدار، ایثار و دفاع از حریم اهل‌بیت (ع) و مکتب سرخ عاشورا گره خورده است.

این بیانیه تاکید کرد: شهید سلیمانی، تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه پرچمدار مبارزه با استکبار و تروریسم در منطقه بود و با درک عمیق از گفتمان انقلاب اسلامی، نقشه شوم دشمنان را در خاورمیانه نقش بر آب کرد و بصیرت، خلوص نیت و مردمداری این سردار بزرگ، وی را به چهره‌ای محبوب و الگویی بی‌بدیل در قلب‌های آزادی‌خواهان جهان تبدیل کرده بود.

سازمان بسیج رسانه استان کرمان خاطر نشان کرد: امروز و در ششمین سالگرد شهادت سردار دلها، رسالت ما رسانه‌ها، بیش از هر زمان دیگری سنگین است و تبیین ابعاد شخصیتی، استمرار راه و بیان دستاورد‌های این شهید عزیز برای نسل جوان، به ویژه در فضای پیچیده رسانه‌ای امروز، وظیفه‌ای خطیر و انقلابی محسوب می‌شود.

این بیانیه می‌افزاید: ما موظف هستیم با تولید محتوای غنی، هوشمند و اثرگذار، مانع از تحریف یا کمرنگ شدن چراغ راه این شهید در ذهن جامعه، به ویژه نسل جوان شویم.

سازمان بسیج رسانه استان کرمان از تمامی اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی می‌خواهد تا با استفاده از همه ظرفیت‌ها، روایت‌گری صادقانه و بیدارگرانه این حماسه بزرگ را در دستور کار قرار دهند و میراث حاج قاسم را که مقاومت تا پیروزی نهایی است را زنده و پویا نگاه دارند.

این بیانبه تاکید می‌کند: بی‌تردید، خون پاک این شهید والامقام، همچنان در رگ‌های انقلاب اسلامی جاری است و راه او، راه روشن مقابله با ظلم و استکبار تا تحقق آرمان‌های متعالی اسلام ناب محمدی (ص) خواهد بود.

سازمان بسیج رسانه استان کرمان ادامه داد: همچنین ۱۳ دی، یادآور شهدای حمله تروریستی گلزار شهدای کرمان در سال ۱۴۰۲ و نماد آن شهیده ریحانه سلطانی‌نژاد دختر کاپشن صورتی است و این شهدا نشانه‌ای از روحیه جسورانه و امیدبخش نسلی است که در سایه شهدا و با یاد آنان، در برابر تبلیغات دشمن ایستادگی می‌کند.

بیانیه می‌افزاید: شهدای حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان چراغ‌های راهی هستند که نشان می‌دهند دشمن از ترس اقتدار ملت ایران، حتی به حریم مقدس شهدا نیز پا می‌گذارد و پاسخ این جنایت، تنها استمرار راه نورانی شهدا و اقتدار بیشتر خواهد بود.