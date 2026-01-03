مدیرکل استاندارد استان زنجان از صدور اخطاریه و جریمه برای هفت واحد تولیدی در زنجان به منظور اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، دراستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت:در نتایج رسیدگی به پرونده‌ها برای هفت واحد تولیدی رأی تذکر، اخطار و جریمه، دو شرکت، اخذ تعهد، دو واحد دیگر تذکر و اخطار و ۱۷ واحد نیز رأی پرداخت جریمه در حق دولت صادر شد

حمیرا آهنی افزود: در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد طی ۹ ماهه سال جاری، ۲۲ جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد برگزار شد که در جریان آن، پرونده ۴۴ واحد تولیدی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت

مدیرکل استاندارد استان زنجان یادآور شد: طبق ماده ۴۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در صورتیکه واحد‌های تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات با کیفیتی پایین‌تر از استاندارد کنند، موضوع جهت تصمیم‌گیری نهایی در کمیسیون ماده (۴۲) این قانون مطرح خواهد شد