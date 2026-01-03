به گزارشبدین‌وسیله به اطلاع شهروندان شریف شهرستان فیروزکوه می‌رساند روز یکشنبه مورخ ۱۴ دی‌ماه سال جاری پیرو درخواست رئیس محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان و با موافقت و دستور فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان فیروزکوه، با توجه به برودت شدید هوا و ضرورت پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی برای دانش‌آموزان، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس مقطع ابتدایی در سطح شهرستان فیروزکوه تعطیل اعلام می‌گردد.