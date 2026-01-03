مدارس مقطع ابتدایی و پیش دبستانی در فیروزکوه غیرحضوری شد
به دلیل برودت شدید هوا مدارس مقطع ابتدایی و مراکز پیشدبستانی شهرستان فیروزکوه روز یکشنبه مورخ ۱۴ دیماه با دستور فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران تعطیل و آموزش از طریق شبکه شاد به صورت مجازی غیر حضوری برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
بدینوسیله به اطلاع شهروندان شریف شهرستان فیروزکوه میرساند روز یکشنبه مورخ ۱۴ دیماه سال جاری پیرو درخواست رئیس محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان و با موافقت و دستور فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان فیروزکوه، با توجه به برودت شدید هوا و ضرورت پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی برای دانشآموزان، مراکز پیشدبستانی و مدارس مقطع ابتدایی در سطح شهرستان فیروزکوه تعطیل اعلام میگردد.
لازم به ذکر است آموزش دانشآموزان این مقاطع از طریق بستر شبکه شاد بهصورت غیرحضوری انجام خواهد شد.