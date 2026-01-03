شهردار رشت گفت: احیای بخشی از رودخانه زرجوب، بازگشایی مسیر جدید برای کاهش ترافیک شهری و افتتاح ۵ تقاطع غیرهم سطح از برنامه شهرداری برای رفاه حال شهروندان رشتی در سال جاری است.

اجرای ۳ طرح رفاهی و خدماتی در مرکز گیلان، به زودی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شهردار رشت در مراسمی به مناسبت روز رشت با تاکید بر رسیدگی به مطالبات مردم شهر، گفت: احیای رودخانه‌ها از مهم‌ترین خواسته‌های مردم رشت است و احیای حدود ۷ کیلومتر از رودخانه زرجوب رشت با استفاده از کارشناسان بومی در دستور کار قرار گرفته است که به زودی پیمانکار آن انتخاب و عملیات اجرایی آغاز می‌شود.

رحیم شوقی یکی از چالش‌های جدی شهر رشت را معضل ترافیک دانست و گفت: با حمایت شورای اسلامی شهر، بازگشایی حدود ۱۰ کیلومتر مسیر جدید در سطح شهر در دستور کار قرار دارد که مسیر ۶ کیلومتری «سردار شهید حاج قاسم سلیمانی» و اتصال خیابان سعدی به میدان سرباز یکی از این مسیر‌ها است.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های ترافیکی با جدیت دنبال می‌شود، افزود: ۵ تقاطع غیرهمسطح هم در برنامه اجرایی شهرداری قرار دارد که تلاش می‌کنیم تا دهه مبارک فجر امسال به بهره‌برداری برسد.