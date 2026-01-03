پخش زنده
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای کردستان گفت: راه ارتباطی ۶۲ روستای باقی مانده در پی بارش برف و کولاک تا فردا بازگشایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در پی بارش برف و کولاک روزهای اخیر راه ارتباطی ۴۰۰روستای استان مسدود شده بود که با تلاش راهداران اکثر راهها بازگشایی شد.
بیشترین راههای روستایی مسدودی مربوط به شهرستانهای مریوان و بانه است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای کردستان از تداوم فعالیت نیروهای راهداری خبر داد و گفت: در شبانه روز گذشته ۱۳۵ خودرو رهاسازی شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان هم از برقراری ارتباط تلفن همراه ۱۳۲ روستای استان خبرداد.
حیدری با بیان اینکه بارش سنگین برف و کولاک، موجب قطعی ارتباط تلفن همراه در ۱۸۹ روستای استان شد افزود تاکنون ارتباط ۱۳۲ روستا برقرار شده و هنوز ۵۷ روستا فاقد ارتباط مخابراتی است؛ که در تلاش برای اتصال آنها هستیم.