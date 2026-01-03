در بخش کمالان فاضل آباد و آزادشهر طی مراسمی، یاد و نام شهدای والامقام گرامی داشته شد و بر تداوم راه شهدا و نقش نسل جوان در حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ دومین یادواره شهدای محله مسجد زین‌العابدین (ع) شهر فاضل‌آباد، بخش کمالان با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان و مسئولان محلی در این مسجد برگزار شد.

رسول شکری نیا مدیرکل صداوسیمای گلستان سخنران این یادواره با اشاره به مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی، او را نماد اخلاص، ولایت‌مداری و مجاهدت در راه عزت اسلام و ایران دانست.

همچنین یادواره شهدای مقاومت و سالروز شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در آزادشهر برگزار شد.