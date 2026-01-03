به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت میلاد با سعادت امام علی علیه السلام و روز پدر و گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و در آستانه برگزاری کنگره ملی سرداران و ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی، اداره اوقاف و امور خیریه استان با مشارکت خیران اقدام به پخت غذای گرم و توزیع بسته‌های معیشتی در میان مردم و افراد کم برخوردار کرد.

قربانی رئیس موسسه خیریه نان شب ارومیه گفت: برای تهیه، طبخ و توزیع دوهزار غذای گرم بیش از ۲۷۰ میلیون تومان هزینه شده است.