معاون بازرسی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) گفت: حاج قاسم عاشقانه شب و روز نمیشناخت و در مورد یکی از ماموریتها وقتی ده روزی در سوریه بود، حساب کردم ده ساعت هم نخوابید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «محمدجعفر اسدی» معاون بازرسی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الأنبیا (ص) در گفتوگویی در پاسخ به این پرسش که چگونه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را به نسلی که او را ندیده و درک نکرده است معرفی کنیم، اظهار داشت: حضرت امام خمینی رحمهاللهعلیه روزی در یکی از درسهای خود یک حبه قند در دهانشان گذاشتند و از طلبهها پرسیدند من چگونه میتوانم به کسی که در طول عمرش یکبار هم شیرینی را درک نکرده طعم این قند را توضیح دهم؟ میخواهم بگویم کار سختی است که آدم بخواهد درباره قاسم توضیح دهد.
وی با اشاره به اینکه تا وقتی انسان عاشق نشده زندگی را به باد میدهد، افزود: در این شرایط فرد زنده است ولی زندگانی نمیکند؛ شخصیتهایی مثل قاسم سلیمانی عاشق شدند، حالا ما چگونه میتوانیم به یک جوان، عشقی که در وجود آقای سلیمانی بود را بفهمانیم؛ اینکه این چه نوع عشقی است؛ هوس نیست که یک جوان دختری را میبیند و هوس میکند ازدواج کند؛ عشق مجازی نیست، عشق حقیقی است که در صحرای کربلا هم نمونه اتم آن را دیدیم و اگر کربلا نبود توضیحش محال بود.
سردار اسدی ادامه داد: قاسم عاشق بود، اما چگونه بگوییم که کسی متوجه شود؟
وی افزود: خدا میداند که بارها و بارها هم در دوران دفاع مقدس و هم بعد از آن یکبار هم ندیدم قاسم مثل خیلیها از بستر خواب و استراحت بیدار شود سرش را این ور و آنور کند، بنشیند، چشمهایش را بمالد و برود وضو بگیرد، وقتی که قاسم خوابش برده بود مثل کسی که خانهاش آتش گرفته از خواب بیدار میشد، وقتی بیدار میشد، در جایش ایستاده بود.
فرمانده لشکر ۳۳ المهدی در دوران دفاع مقدس ادامه داد: یعنی شرمنده بود که با این خواب دقایقی و ساعتی از معشوق غافل شده؛ بسیاری از شب و روزهای دفاع مقدس و دورانهای مختلف در لبنان و سوریه که با ایشان حشر و نشر داشتیم میدیدم که ایشان را خواب میبرد نه این که خودش برود بخوابد.
وی ادامه داد: حسینپور جعفری در مورد یکی از ماموریتهای حاج قاسم در سوریه گفت ده روزی که حاج قاسم آنجا بود، حساب کردم ده ساعت هم نخوابید.
سردار اسدی ادامه داد: حاج قاسم دو سه ساعت میخوابید. بعد عین کسی که واقعا عاشق است، این طوری بیدار میشد که نکند معشوقش از دستش برود. این قاسم را ترسیم کردن کار سادهای نیست!
معاون بازرسی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا صل الله علیه و آله در ادامه گفت: قاسم شمهای از عاشورا است. قاسم هم یکی از اصحاب حضرت سیدالشهدا علیه السلام بعد از ۱۴۰۰ سال است که اثبات کرده اگر روز عاشورا بود، حتما یکی از آنهایی بود که در نماز مقابل مولایش میایستاد و نمیگذاشت یک تیر هم به مولایش بخورد؛ حتما یکی از آنهایی بود که قبل از همه اذن میدان میگرفت.
وی با اشاره به اینکه امثال حاج قاسم سلیمانی از برخی از اصحاب پیامبر هم جلوتر هستند، افزود: قاسم پیامبر صلالله علیهوآله را لمس نکرده، از زبان پیامبر نشنیده، حتی حدیثی که پیامبر در ۱۴۰۰ سال پیش فرمودند را از زبان علما شنیده ولی این طور عاشق شده است که توصیفش کردم.
سردار محمد جعفر اسدی افزود: در یک جمله باید گفت قاسم یک عاشق است؛ عاشق پاکباخته که آنچه را که داشت در طبق اخلاص گذاشته بود و به میدان آمده بود.
وی با اشاره به اینکه حاج قاسم یکی از افرادی بود که اطاعتش از ولایت بی نظیر بود، اظهار داشت: تعریف قاسم به این سادگی نیست که هر کسی بتواند او را ترسیم کند حتی خانواده ایشان هم با همه آن فهم و درک و شعور و معرفتی که دارند نمیتوانند همه اضلاع قاسم و ابعاد شخصیت او ار ترسیم کنند، چون او یک کمالاتی داشت که یکی از برجستهترین آن اطاعت محض از ولایت بود.
فرمانده وقت سپاه سوریه ادامه داد: حاج قاسم وقتی «عیدوک بامری» یکی از اشرار برجسته شرق کشور را میگیرد، خیلی خوشحال میشود که توانسته با یک شگرد یکی از شرورترین افراد استان کرمان را دستگیر کند و میآید خدمت حضرت آقا توضیح میدهد که ما این شرور را با این کیفیت گرفتیم. آقا هم خیلی خوشحال میشود ولی بعداز آنکه آقای سلیمانی توضیح میدهد که امان دادیم و بعد دستگیر کردیم، آقا میفرمایند وقتی امان دادید حق نداشتید بگیرید.
وی افزود: وقتی حضرت آقا امر میفرمایند که شما حق نداشتید و بروید آزاد کنید، حاج قاسم بلافاصله میرود و او را آزاد میکند، طوری که خود این شرور هم باورش نمیشود که آزاد شده، میگوید میخواهید من را رها کنید و از پشت بزنید که حاج قاسم میگوید نه آقا فرمودند تو آزادی، حالا برو.
سردار اسدی در توضیح گفت: وقتی او که با آن همه زحمت، شوق و ذوق کاری که در ذهنش مثبت است، متوجه میشود که آقا نسبت به آن نظر منفی داشته، سریع میرود کارش را طبق آن انجام میدهد.
وی ادامه داد: شناخت من از او از دفاع مقدس شروع شد، بعد از جنگ هم وقتی تبریز بودم ایشان با خانواده میآمد و مهمان ما بودند یا ما میرفتیم کرمان مهمان ایشان بودیم و بعد هم که سالها همسایه دیوار به دیوار شدیم و هستیم؛ این شناختی که من از آن صحبت میکنم در این سالها درک کردهام.
سردار محمد جعفر اسدی ادامه داد: حاج قاسم دل رقیقی داشت، در نماز شبها حال عجیبی پیدا میکرد و فکر کنم آنچه داشت از نماز شب، خدمت به پدر و مادرش و خانواده شهدا داشت.
وی با اشاره به سردارا شهید «حسین پور جعفری» هم گفت: حسین پورجعفری هم هرچه داشت از نماز شبش بود. با شناختی که از او داشتم، بنظر من که هم او و هم خیلی از شهدای فرمانده که معروف هم هستند، را دیدم جایگاه حسین پور جعفری به مراتب بالاتر از آنهاست، پور جعفری هم بینظیر بود.
سردار اسدی ادامه داد: حسین پور جعفری همپای حاج قاسم بود، بارها دیدم که نیمه شب آمده دنبال حاج قاسم و با موکتی که صندوق عقب داشت، جلوی در خانه حاج قاسم وقتی که منتظر آمدن او بود، نماز شب میخواند.
وی ادامه داد: یکبار که همکار و راننده من آمده بود به دنبالم، وقتی که حسین پورجفری پشت در خانه حاج قاسم، آخر نماز سر به سجده بود، هنگام دور زدن و عقب جلو کردن خودرو نزدیک بود که حسین پورجعفری را زیر بگیرد که ظاهرا خود شهید پورجعفری متوجه شده به کناری پریده بود. میخواهم بگویم که خدا به این مرد بزرگ یعنی شهید سلیمانی چنین نعمتی مثل پورجعفری را هم عطا کرد.
سردار جعفری ویژگی مهم دیگر شهید سلیمانی را توجه ویژه و بسیار ویژه به خانواده شهدا دانست و به نقل یک خاطره پرداخت: یکی از همراهان حاج قاسم میگوید در سفر ترکیه که حاج قاسم با اردوغان مذاکرات مهم و فشردهای داشت، یک دفعه حاجی او را صدا میزند و یک برگه یادداشت به او میدهد، که در آن نوشته بود با حسین پورجعفری تماس بگیر و سوال کن کار فلان خانواده شهید انجام شد یا نه. او میگوید من مردد بودم که آیا چنین جلسه مهمی را برای این سوال ترک کنم یا نه که حاجی به من نگاه سوالی کرد که چرا نرفتی، برو بپرس، او هم وقتی تماس میگیرد و پورجعفری میگوید به حاجی بگو انجام شده، داخل همان کاغذ مینویسد، حسین گفت انجام شد و وقتی که این نامه را به دست حاج قاسم میدهد کلا چهره و نحوه صحبت حاجی با اردوغان عوض شد، انگار مذاکره با اردوغان اصل نبود در ذهن حاجی حل مشکل این بچه شهید اصل بود؛ و این اصل که حل شد من دیدم این جلسه خیر برکتش را نشان داد.
وی در ادامه جلوه نهایی این عشق شهید سلیمانی را در عروس شهادت دانست و افزود: او مرید اهل بین بود و بویژه به حضرت زهرا سلام الله علیها توجه داشت. شهادت بهترین طریق این وصال بود و او عاشق شهادت بود تا به این وصال برسد و در نهایت به دست شقیترین فرد عالم در کره زمین به شهادت رسید.
معاون بازرسی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در پایان سخنان خود گفت: حاج قاسم عاشقانه شب و روز نمیشناخت و دوست داشت آنچه میتواند در طبق اخلاص بگذارد و آنطور که مرضی رضای خداست کار کند که این در عمل او متجلی بود.