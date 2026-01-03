به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ ۱۱۰ کودک ابتدایی در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام شهرستان آشتیان اعتکاف را برگزار می‌کنند.

در شهرستان آشتیان، مراسم اعتکاف‌اولی‌ها با حضور دانش‌آموزان مقطع ابتدایی نیز در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار شد.

در این برنامه معنوی، کودکان برای نخستین بار تجربه سه روز حضور در مسجد، قرآن‌خوانی، نماز جماعت و آموزش‌های دینی را در فضایی صمیمی و متناسب با سن خود، پشت سر گذاشتند.

مراسمی که به شناخت هویت و آشنایی با معارف دینی کودکان کمک می‌کند.

این مراسم که با همراهی خانواده‌ها، معلمان و خادمان مسجد اجرا شد، علاوه بر تقویت باور‌های دینی، بستری برای تمرین نظم، همدلی و مشارکت اجتماعی میان دانش‌آموزان بود.

اعتکاف‌اولی‌ها در آشتیان، روایتی امیدبخش از پیوند نسل جدید با معنویت و مسجد است؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد ایمان می‌تواند از کودکی، با زبان محبت و دوستی آغاز شود.