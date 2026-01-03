



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور، با اشاره به اجرای گسترده برنامه‌های فرهنگی و دینی در سطح این شهرستان، گفت: مجموعه‌ای متنوع از فعالیت‌ها در حدود ۸۰ مسجد در حال برگزاری است این برنامه‌ها با مشارکت گسترده مردم و با محوریت مسجد به‌عنوان پایگاه اصلی تربیت دینی و فرهنگی اجرا شده است.

حجت‌الاسلام عبدالرحمن یداللهی افزود: در مجموع بیش از ۸ هزار معتکف در شهرستان‌های نیشابور، زبرخان و میان‌جلگه حضور فعال دارند از این تعداد، نزدیک به ۲ هزار و ۷۰۰ نفر را دانش‌آموزان تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده توجه ویژه به نسل نوجوان و جوان است.

وی ادامه داد: برگزاری سخنرانی‌های معرفتی، تشکیل حلقه‌های معرفت و پاسخ به شبهات دینی، برپایی آئین‌های عزاداری و مناجات‌خوانی و همچنین اجرای برنامه‌های متنوع قرآنی را از جمله مهم‌ترین بخش‌های این طرح است.

او بیان کرد: حفظ آیات محوری قرآن کریم، اجرای طرح «زندگی با آیات قرآن» و برگزاری مسابقات فرهنگی و کتاب‌خوانی با محوریت «نماز باحال» نقش مؤثری در جذب نوجوانان و تقویت ارتباط آنان با مسجد داشته است.

حجت‌الاسلام یداللهی با تأکید بر کارکرد‌های چندبعدی مسجد،گفت: در کنار برنامه‌های فرهنگی و دینی، کلاس‌های تقویت درسی ویژه نوجوانان نیز در این مساجد برگزار شده تا مسجد به‌عنوان پایگاهی جامع برای رشد علمی، تربیتی و معنوی نسل آینده ایفای نقش کند و این رویکرد با جدیت در برنامه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به برگزاری اعتکاف ویژه مادران نوزاددار و چندفرزندی در این شهرستان افزود: این برنامه با هدف تکریم مقام مادر، به‌ویژه مادران دارای چند فرزند، و همچنین فراهم‌سازی فضایی عبادی متناسب با شرایط خاص مادران نوزاددار طراحی و اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: شعار اعتکاف امسال «مادری، عبادتی بی‌وقفه» انتخاب شده که بیانگر جایگاه والای مادری در کنار بندگی و عبادت الهی است.

حجت الاسلام یدالهی با بیان اینکه، پذیرش ۲۰۰ نفر از مادران واجد شرایط در این اعتکاف شرکت کرده‌اند، گفت: تلاش شده تمامی زیرساخت‌ها به‌گونه‌ای فراهم شود که مادران بتوانند با آرامش و اطمینان خاطر در این فضای معنوی حضور یابند.

وی افزود: برگزاری کارگاه‌های تخصصی مشاوره روان‌شناسی با عنوان «مادر، کودک خدا» و مشاوره مامایی با محور «مادر سالم، نسل سالم»، مناجات‌خوانی شبانه، تصحیح قرائت نماز مادران، برگزاری نماز جماعت، پویش تلاوت سوره مبارکه فتح، تفسیر سحرگاهی با رویکرد مادرانه، همسرانه و بانوانه با محور زن تراز انقلاب، و همچنین جلساتی با موضوع مهدی‌یاوران و نقش مادران در زمینه‌سازی ظهور و جوانی جمعیت از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این اعتکاف است.

او ادامه داد: اجرای برنامه‌هایی همچون کارگاه طراحی بازی در خانه، آموزش مبانی طب سنتی و تغذیه سالم مادر و کودک، برگزاری اعمال‌ام‌داوود همراه با مداحی، آموزش آشپزی ویژه نوجوانان و راه‌اندازی مهد کودک در محل اعتکاف، نشان‌دهنده نگاه جامع به ابعاد عبادی، تربیتی و خانوادگی این برنامه است و امیدواریم این اعتکاف گامی مؤثر در تقویت معنویت خانواده و تحکیم نقش محوری مادران در جامعه اسلامی باشد.