به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،مهدی شفیعیان فرماندار خفر گفت: هر ساله در اوج فصل برداشت گل نرگس، جشنواره این گل خوش عطر بو در بوستان غدیر شهرستان خفر برگزار می‌شود.

دبیر اجرایی این جشنواره نیز گفت: جشنواره گل نرگس از ۹ تا ۱۳ دی ماه درشهرستان خفر ادامه دارد و روزانه بیش از ۵ هزار نفر از سراسر کشور به این شهرستان سفر می‌کنند تا از نرگس زار‌ها بازدید و با آداب و رسوم، اماکن تاریخی و تفریحی و محصولات کشاورزی خفر آشنا شوند.

عبدالکریم جوادی افزود: این جشنواره به صورت خودجوش و مردمی با مسئولیت اجرایی اتاق اصناف و با کمک شهرداری شهر باب انار، میراث فرهنگی، اداره برق و جهاد کشاورزی، با هدف معرفی توانمندی ظرفیت و پتانسیل شهرستان در حوزه‌های مختلف، مخصوصا توسعه و ترویج فرهنگ گردشگری در حال برگزاری است.

او بیان کرد: در حاشیه این مراسم ۱۵۰ غرفه نیز از سراسر کشور از جمله شهر‌های شیراز، کرمان، اصفهان، یزد، مشهد و کرمانشاه به عرضه فروش گل نرگس، محصولات خانگی، صنایع دستی و دست ساخت و دست بافت‌ها مشغول هستند.

شهرستان خفر با سطح زیر کشت بیش از ۵۰۰ هکتار اولین و عمده تولید کننده گل نرگس در کشور محسوب می‌شود.