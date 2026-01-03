به مناسبت خجسته سالروز میلاد امام علی (ع) و همزمان با روز پدر، آیین نمادین نهال‌کاری با عنوان «کاشت درخت به نام پدر» در استان زنجان برگزار شد.

به نام پدر،به کام طبیعت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، در حاشیه این مراسم با اشاره به اجرای طرح مردمی تولید و کاشت یک میلیارد درخت در کشور گفت: این طرح از اسفندماه سال ۱۴۰۱ و هم‌زمان با هفته منابع طبیعی آغاز شده و اکنون در سومین سال اجرای خود قرار دارد.

حسینی افزود: در کنار اقدامات عملیاتی، طی این سال‌ها برنامه‌های گسترده ترویجی، تبلیغی و تبیینی برای نهادینه‌سازی فرهنگ درختکاری اجرا شده که برگزاری پویش‌های مردمی، یکی از مهم‌ترین محور‌های آن بوده است.

وی، با بیان اینکه در سطح استان زنجان تاکنون بیش از ۱۵۰ پویش مرتبط با این طرح برگزار شده است، گفت: پویش «کاشت درخت به نام پدر» نیز با هدف ترویج فرهنگ درختکاری و یادبود مقام پدر اجرا شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان با اشاره به تعهدات استان در این طرح ملی افزود: استان زنجان موظف است سالانه حداقل سه‌ونیم میلیون اصله نهال تولید و حداقل سه میلیون اصله از آن را در عرصه‌های سرزمینی استان کشت کند که خوشبختانه در سه سال گذشته، تعهدات استان در بخش تولید و کاشت به‌خوبی محقق شده است.

به گفته حسینی عملیات کاشت نهال‌های سال سوم اجرای طرح، از روز درختکاری، پانزدهم اسفندماه سال جاری آغاز خواهد شد.