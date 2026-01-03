به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت میلاد با سعادت امام علی علیه السلام و روز پدر و گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و در آستانه برگزاری کنگره ملی سرداران و ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی به همت هیئت جوانان بنی هاشم و کانون خدمت رضوی علی ابن موسالرضا (ع) ارومیه صد بسته کمک معیشتی به ارزش ۱۲۰ میلیون تومان در بین نیازمندان توزیع شد.