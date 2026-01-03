به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بخشدار جرقویه علیا در نشست توجیهی این طرح گفت: واگذاری مسئولیت‌ها به مردم و نقش آفرینی مستقیم آنان در حل و فصل مسائل و ایجاد انگیزه و حس اعتماد در جامعه یکی از راه‌های موفقیت در امور اجتماعی است.

علیرضا کاویانی افزود: قدرت تحلیل و شناخت مسائل و مشکلات محلی به طور قطع از طریق افراد همان محل بهتر و جزئی‌تر انجام می‌شود و به همین دلیل رسیدن به راه حل‌های معقول و منطقی نیز تسریع می‌یابد.

سرهنگ پاسدار احمد عابدی فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام محمد باقر (ع) جرقویه علیا نیز در این نشست با تشریح اهداف طرح شهید سلامی و قرارگاه محله محور گفت: در شهر حسن آباد به عنوان تنها شهر منطقه ۳ قرارگاه با محوریت مساجد و در ۱۲ روستای بخش نیز یک قرارگاه برای هر روستا تعریف و فعالیت آنان آغاز شده است.

عابدی گفت: قرارگاه هماهنگی محله‌ی اسلامی به منظور هم افزایی نهاد‌ها به عنوان الگویی جدید برای مدیریت صحنه در بحران‌ها، ارتقای تاب‌آوری محلات و حفظ وحدت ملی است که از سوی سپاه پاسداران طراحی و اجرایی شده است.