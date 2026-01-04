۵۰۰ تن سهمیه روغن به استان زنجان اختصاص یافته که ۲۰۰ تن وارد شده و مابقی در حال انجام lست .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: ۵۰۰ تن سهمیه روغن به استان اختصاص یافته که ۲۰۰ تن وارد شده و مابقی در حال انجام lست و سهمیه مجدد یک هزار و ۵۰۰ تنی نیز به استان اختصاص می‌یابد.

کرامتی به وضعیت تولید و تامین نهاده‌های کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: تاکید سازمان جهاد کشاورزی بر اولویت تولید محصولات کشاورزی در استان بوده اما فشار ناشی از تحریم‌های ظالمانه، تامین نهاده‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده است.

کرامتی افزود: تلاش ما بر تامین نیاز استان و تمرکز بر تامین اقلام اساسی مورد نیاز خانوارها مانند برنج و روغن بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به وضعیت تامین محصول برنج در استان، ادامه داد: رایزنی و مکاتبه برای افزایش سهمیه برنج استان‌ صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: تامین حدود ۸۰۰ تن برنج در استان با وجود تخصیص سهمیه پایین‌تر از حد انتظار (۲۰۰ تن ماهانه) ‌صورت گرفته است.

کرامتی افزود: توزیع برنج بر اساس لیست مباشرین با بیشترین خرید در هشت ماه گذشته و صدور حواله برای آنها با ارائه لیست خرده‌فروشی‌ها به اتحادیه‌ها انجام‌ شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به وضعیت تامین گوشت مرغ در استان، گفت: قیمتگذاری مرغ بر اساس نظرات کارشناسی با هدف حفظ منافع تولیدکنندگان، دسترسی آسان مصرف‌کنندگان و نظارت بر رعایت قیمت‌ها در عمده‌فروشی‌ها و خرده‌فروشی‌ها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به عرضه مرغ منجمد برای ایام اعتکاف (دو تن برای هر شهرستان استان) گفت: رصد مستمر وضعیت بازار مرغ صورت می گیرد تا با مشکل خاصی در تامین این کالای اساسی مواجه نشویم.

کرامتی با اشاره به مشکلات استان در تامین روغن، افزود: نبود کارخانه روغن‌کشی در استان و وابستگی به استان‌های گیلان و قزوین مشکلاتی را موجب شده که با توجه به تمکین نکردن کارخانه‌ها به قیمتگذاری‌های تعیین شده، پیگیری برای حل این مشکلات ضروری است.