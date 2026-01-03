به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ، پرویز خسروی کارشناس هواشناسی گفت :براساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی آسمان استان صاف تا کمی ابری، امروز در شمال استان وزش باد متوسط و از بعدازظهر یکشنبه تا پایان وقت دوشنبه در شمال، نوار شرقی و نواحی غربی استان وزش باد نسبتاشدید گاهی شدید و گردوخاک پیش بینی می شود. به لحاظ دمایی از یکشنبه شب کاهش نسبی دما برای نیمه شمالی استان انتظار می رود.

سه شنبه و چهارشنبه در سطح استان جوی نسبتا پایدار خواهیم داشت. دریای عمان تایکشنبه نسبتا آرام و از دوشنبه مواج پیش بینی می شود.