معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان یزد: در پی سقوط یک کوهنورد در مسیر جهادی برفخانه طزرجان، فرد مصدوم پس از دریافت کمک‌های اولیه به پایین کوه منتقل و به اورژانس تحویل داده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طباطبایی‌فر با اشاره به این حادثه اظهار داشت: ساعت ۱۰:۲۰ صبح امروز، از طریق مرکز EOC وقوع حادثه سقوط به دلیل وجود برف و یخ در برفخانه طزرجان اعلام که تیم امداد و نجات کوهستان شهرستان تفت بلافاصله به محل اعزام شدند.



وی افزود: در این حادثه یک نفر مصدوم (ترومای سر و گردن) و شکستگی فک و صورت که پس از انجام کمک‌های اولیه لازم، فرد مصدوم توسط نجات‌گران هلال احمر و کوهنورد با استفاده از بسکت به محل امن منتقل و به نیرو‌های اورژانس تحویل داده شد.



معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان یزد ادامه داد: این عملیات با حضور نیرو‌های پایگاه کوهستان هلال‌احمر شهرستان تفت، اورژانس و نیروی انتظامی صورت گرفت.



طباطبایی‌فر در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی گفت: کوهنوردان پیش از عزیمت به ارتفاعات، حتماً تجهیزات زمستانه و آموزش‌های لازم را مدنظر قرار دهند و از صعود‌های پرخطر در شرایط یخبندان خودداری کنند و در صورت نیاز با شماره ندای امداد و نجات هلال احمر ۱۱۲ تماس تا نیرو‌های امدادی به محل حادثه اعزام شوند.