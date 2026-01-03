به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، همزمان با سالروز حادثه تروریستی گلزار، جانشین فرماندهی انتظامی استان به همراه رییس عقیدتی سیاسی پلیس استان با حضور در منزل شهید والامقام «محمدی» با خانواده این شهید گرانقدر دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، سرهنگ «پورامینایی» ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای امنیت، به ویژه شهید محمدی، از ایثار و فداکاری این شهید بزرگوار در راه حفظ امنیت و آرامش مردم تجلیل کرد و گفت: شهدا با نثار جان خود، امنیت و آرامش را برای جامعه به ارمغان آوردند

وی با تأکید بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا، افزود: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق با آرمان‌های والای آنان و الگوبرداری از سبک زندگی‌ شهدا است.

در این دیدار، خانواده شهید محمدی نیز با ابراز قدردانی از حضور مسئولان انتظامی، بر تداوم راه شهید در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.